Субботина Анастасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Анастасия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1911 г.р.
1918 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Василий Константинович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Субботина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Константинович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Субботин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Субботин Василий Константинович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Василий Константинович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Василий Константинович

Смерть
После 1923

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