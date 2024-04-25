Евсевьев Станислав Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1988
Рождение ребёнка
12.05.1990
Сын: Евсевьев Алексей Станиславович
Мать ребёнка: Евсевьева (Дегтярева) Анна Викторовна
Рождение ребёнка
28.08.1992
Сын: Евсевьев Александр Станиславович
Мать ребёнка: Евсевьева (Дегтярева) Анна Викторовна