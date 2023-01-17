Громов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
1914
Поступил ноябрь 1914 г из Совелов (Моск.богадельня см. документы)
Ранение
18.10.1915 ст.
Ранение в палец левой руки, контузия (см.документы). Ранение 18.10.1915 "тяжело ранен в средний и казательный палец левой руки" -принят в мед.сан.часть 15.12.1915г. (Тверская губ)
Рождение ребёнка
06.10.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1965
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область