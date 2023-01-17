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Громов Александр Николаевич

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Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ранение
1914
Поступил ноябрь 1914 г из Совелов (Моск.богадельня см. документы)
Ранение
18.10.1915 ст.
Ранение в палец левой руки, контузия (см.документы). Ранение 18.10.1915 "тяжело ранен в средний и казательный палец левой руки" -принят в мед.сан.часть 15.12.1915г. (Тверская губ)
Рождение ребёнка
06.10.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1965
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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