(Троицкий) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Неизвестно Николай Семенович
Отец ребёнка: Неизвестно Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Неизвестно Семен Васильевич
Троицкий Стефан Семенович (1762 — 1830) Родился в семье священника Троицкой церкви г.Романов-Борисоглебска1 Семена Васильевича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, из философского класса которо... Показать все
Смерть
1766