(Троицкий) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Троицкий) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Неизвестно Николай Семенович

Отец ребёнка: Неизвестно Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Троицкий Стефан Семенов

Отец ребёнка: Неизвестно Семен Васильевич

Троицкий Стефан Семенович (1762 — 1830) Родился в семье священника Троицкой церкви г.Романов-Борисоглебска1 Семена Васильевича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, из философского класса которо... Показать все
Смерть
1766

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