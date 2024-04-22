Вьялкин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения13.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1871
Отец: Вьялкин Федор Васильевич
Мать: Вьялкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1905
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
17.08.1912
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно