Вьялкин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкин Иван Федорович

Вьялкин Иван Федорович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1871

Отец: Вьялкин Федор Васильевич

Мать: Вьялкина Анна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.08.1905

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Вьялкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Яковлевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ульяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close