Коврижных Федор Коврижных
Место рожденияд. Урусовская
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Коврижных Евдоким
Мать: Настасья Семеновна
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коврижных Харитон Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феврония
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно