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Коврижных Федор Коврижных

Место рождения

д. Урусовская

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Коврижных Евдоким

Мать: Настасья Семеновна

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коврижных Харитон Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Васса Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феврония

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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