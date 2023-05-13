Кудрявцев Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Кудрявцев Николай Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кудрявцев Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана