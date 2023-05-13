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Кудрявцев Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Кудрявцев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Шулево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кудрявцев Мирон Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Шулево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кудрявцев Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

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