Миханошина (Васильева) Акулина (Акилина) Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смерти1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Васильев Никифор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.
Сын: Механошин Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Миханошин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.
Сын: Механошин Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Миханошин Пётр Тимофеевич
Смерть
1942
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра