Миханошина (Васильева) Акулина (Акилина) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миханошина (Васильева) Акулина (Акилина) Никифоровна

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Место рождения

Удино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Васильев Никифор Андреевич

Мать: не указана

Удино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.

Сын: Механошин Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Миханошин Пётр Тимофеевич

Еловка, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.

Сын: Механошин Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Миханошин Пётр Тимофеевич

Еловка, Серовский, Свердловская область
Смерть
1942
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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