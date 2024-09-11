Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти28.12.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1884
Муж: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Агафонова) Праскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
23.06.1888
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
07.02.1890
Сын: Агафонов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Смерть
28.12.1918
Причина смерти: от старости