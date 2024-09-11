Ирина Петрова Около 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

28.12.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1884

Муж: Дмитрий Агафонов

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Агафонова) Праскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Агафонов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1890

Сын: Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.12.1918
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от старости

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