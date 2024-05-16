Ганикель Олинда Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ганикель Олинда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганикель Виктор Викторович

Отец ребёнка: Ганикель Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганикель Александр Викторович

Отец ребёнка: Ганикель Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганикель Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ганикель Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
05.12.1953

Дочь: Колесниченко Эльвира Викторовна

Отец ребёнка: Ганикель Виктор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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