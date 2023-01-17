Попов Григорий Антонович
Место рожденияПосад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1816
Дата смерти21.06.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Попов Антон
Мать: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
21.06.1876
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.