Попов Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Григорий Антонович

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Место рождения

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

21.06.1876

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Попов Антон

Мать: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Попов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
21.06.1876
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
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