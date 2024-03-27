Рязапов Сафиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязапов Сафиулла

Рязапов Сафиулла

Место рождения

с.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязапова Мерхебе

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
Рязапов Сафиулла . Орден Отечественной войны II степени __.__.1910 Горьковская обл., Сергачский р-н, д. Анда. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close