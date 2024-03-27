Рязапов Сафиулла
Место рожденияс.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязапова Мерхебе
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
Рязапов Сафиулла . Орден Отечественной войны II степени __.__.1910 Горьковская обл., Сергачский р-н, д. Анда. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно