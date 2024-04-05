Głowacki Stanisław
Место рожденияBiałebłoto/Poręba akt 69/1865
Дата рождения05.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1865
Отец: Głowacki Michał
Мать: Głowacka (Sowa) Ewa
Białebłoto/Poręba akt 69/1865
Бракосочетание
18.02.1889
Białe Błoto/Poręba akt 25/1889
Рождение ребёнка
12.01.1890
Дочь: (Głowacka) Rozalia
Мать ребёнка: Głowacka (Bubrowiecka) Katarzyna
Białe Błoto/Poręba akt 13/1890
Смерть
Неизвестно