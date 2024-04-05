Głowacki Stanisław 05.05.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Głowacki Stanisław

Место рождения

Białebłoto/Poręba akt 69/1865

Дата рождения

05.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1828 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1865

Отец: Głowacki Michał

Мать: Głowacka (Sowa) Ewa

Białebłoto/Poręba akt 69/1865
Бракосочетание
18.02.1889

Жена: Głowacka (Bubrowiecka) Katarzyna

Białe Błoto/Poręba akt 25/1889
Рождение ребёнка
12.01.1890

Дочь: (Głowacka) Rozalia

Мать ребёнка: Głowacka (Bubrowiecka) Katarzyna

Białe Błoto/Poręba akt 13/1890
Смерть
Неизвестно

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