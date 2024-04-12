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Первухина Анна Валерьевна
Первухина Анна Валерьевна
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Древо
Место рождения
Славянск-на-Кубани
, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения
29.03.1988
Пол
Женский
Отец
Первухин Валерий Владимирович
1963 г.р.
Мать
Маркина Любовь Леонидовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1988
Отец:
Первухин Валерий Владимирович
Мать:
Маркина Любовь Леонидовна
Славянск-на-Кубани
, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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