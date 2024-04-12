Первухина Анна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухина Анна Валерьевна

Место рождения

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

29.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1988

Отец: Первухин Валерий Владимирович

Мать: Маркина Любовь Леонидовна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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