Афанаскина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Афанаскин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Афанаскин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанаскин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин ? Николай Николаевич

Отец ребёнка: Афанаскин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Афанаскин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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