Хургин Лейба Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1888
Дата смерти12.09.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1888
Отец: Хургин Абрам
Мать: Хургин (Кушнер) Бейля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нихамова (Хургина) Фаня
Мать ребёнка: Хургина (Тукацир) Сарра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хургина (Тукацир) Сарра
Рождение ребёнка
05.12.1910
Дочь: Нодова (Хургина) Хасса
Мать ребёнка: Хургина (Тукацир) Сарра
Рождение ребёнка
16.11.1913
Мать ребёнка: Хургина (Тукацир) Сарра
Смерть
12.09.1950