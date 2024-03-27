Хургин Лейба Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХургин Лейба Абрамович

Хургин Лейба Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1888

Дата смерти

12.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1888

Отец: Хургин Абрам

Мать: Хургин (Кушнер) Бейля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нихамова (Хургина) Фаня

Мать ребёнка: Хургина (Тукацир) Сарра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хургина (Тукацир) Сарра

Рождение ребёнка
05.12.1910

Дочь: Нодова (Хургина) Хасса

Мать ребёнка: Хургина (Тукацир) Сарра

Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Хургин Израиль Львович

Мать ребёнка: Хургина (Тукацир) Сарра

Смерть
12.09.1950

Мы используем куки для улучшения работы сайта.