Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Николаевна

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.05.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1805

Отец: Николай Тимофеевич

Мать: Анна Тимофеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
30.05.1805
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Тоя ж вотчины деревни Суховерхова крестьянская жена Дарья Зиновьева
Смерть
Неизвестно
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