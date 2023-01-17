Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1805
Отец: Николай Тимофеевич
Мать: Анна Тимофеевна
Крещение
30.05.1805
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Тоя ж вотчины деревни Суховерхова крестьянская жена Дарья Зиновьева
Смерть
Неизвестно