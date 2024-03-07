Гурьянов Александр Георгиевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецГурьянов Георгий Васильевич1930 г.р.
МатьНемакина Валентина Федоровна1930 г.р.
Супруги
Тахбулатова Галина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Гурьянов Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Тахбулатова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно