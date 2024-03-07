Гурьянов Александр Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьянов Александр Георгиевич

Автор
ФГ
Гурьянов Ф.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Гурьянов Георгий Васильевич1930 г.р.
Мать
Немакина Валентина Федоровна1930 г.р.
Супруги
Тахбулатова Галина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Гурьянов Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьянов Георгий Васильевич

Мать: Немакина Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Тахбулатова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тахбулатова Галина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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