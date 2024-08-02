Вахтин Лука Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Вахтин Дмитрий Афонасьевич
Мать: Александра Тимофеевна
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 241-й пехотный Седлецкий полк Место пленения Загаршаны Лагерь Нейгаммер на Квейсе, Германия, Силезия Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Г... Показать все
Пропал без вести (военное)
19.04.1915
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 241-й пехотный Седлецкий полк
Смерть
Неизвестно