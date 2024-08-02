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Вахтин Лука Дмитриевич

Место рождения

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Вахтин Дмитрий Афонасьевич

Мать: Александра Тимофеевна

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 241-й пехотный Седлецкий полк Место пленения Загаршаны Лагерь Нейгаммер на Квейсе, Германия, Силезия Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Г... Показать все
Пропал без вести (военное)
19.04.1915
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 241-й пехотный Седлецкий полк
Смерть
Неизвестно

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