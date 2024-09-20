Попова Параскева Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Параскева Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Антипов

Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Дочь: Попова Феоктиста Васильева

Отец ребёнка: Попов Василий Антипов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Дочь: Попова Матрена Васильева

Отец ребёнка: Попов Василий Антипов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1883 ст.

Сын: Попов Николай Васильев

Отец ребёнка: Попов Василий Антипов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1885 ст.

Сын: Попов Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Попов Василий Антипов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Дочь: Попова Клавдия Васильева

Отец ребёнка: Попов Василий Антипов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.

Сын: Попов Павел Васильев

Отец ребёнка: Попов Василий Антипов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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