Попова Параскева Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Дочь: Попова Феоктиста Васильева
Отец ребёнка: Попов Василий Антипов
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Дочь: Попова Матрена Васильева
Отец ребёнка: Попов Василий Антипов
Рождение ребёнка
23.07.1883 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Антипов
Рождение ребёнка
27.01.1885 ст.
Сын: Попов Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Попов Василий Антипов
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.
Дочь: Попова Клавдия Васильева
Отец ребёнка: Попов Василий Антипов
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.
Сын: Попов Павел Васильев
Отец ребёнка: Попов Василий Антипов
Смерть
Неизвестно