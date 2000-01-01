Безгодов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1740 по 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1740 по 1750 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1770 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Д.Корелышева ( д.Корелы)
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Смерть
Неизвестно