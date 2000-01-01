Безгодов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1740 по 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1740 по 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1770 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Д.Корелышева ( д.Корелы)
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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