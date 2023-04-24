Бадамшина (Якшибаева) Эльвира Хамза кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадамшина (Якшибаева) Эльвира Хамза кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадамшин Линар Римович

Рождение ребёнка
03.07.2009

Сын: Бадамшин Искандер Линарович

Отец ребёнка: Бадамшин Линар Римович

Рождение ребёнка
04.12.2012

Дочь: Бадамшина Ясмина Линаровна

Отец ребёнка: Бадамшин Линар Римович

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