Бадамшина (Якшибаева) Эльвира Хамза кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.2009
Сын: Бадамшин Искандер Линарович
Отец ребёнка: Бадамшин Линар Римович
Рождение ребёнка
04.12.2012
Дочь: Бадамшина Ясмина Линаровна
Отец ребёнка: Бадамшин Линар Римович