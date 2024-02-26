Иван Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Иван Артемьев (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Жена: Авдотья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Дочь: Мария Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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