Иван Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Иван Артемьев (Ич)
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Жена: Авдотья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Дочь: Мария Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно