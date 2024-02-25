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Кирютин Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1911

Дата смерти

03.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

аР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911

Отец: Кирютин Федор Петрович

Мать: Кирютина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кирютин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1941

Сын: Кирютин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Кирютин Виктор Васильвич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1951

Дочь: Смирнова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кирютина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кирютин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кирютина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1955

Дочь: Каменнова Алла Васильевна

Мать ребёнка: Кирютина Елизавета Ивановна

Смерть
03.07.1994
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