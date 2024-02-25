Кирютин Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1911
Дата смерти03.07.1994
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911
Отец: Кирютин Федор Петрович
Мать: Кирютина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кирютин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1941
Сын: Кирютин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
07.08.1951
Дочь: Смирнова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кирютина Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кирютин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кирютина Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1955
Дочь: Каменнова Алла Васильевна
Мать ребёнка: Кирютина Елизавета Ивановна
Смерть
03.07.1994