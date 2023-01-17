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Кондратьев Алексей Юрьевич
Кондратьев Алексей Юрьевич
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Место рождения
Новоалтайск
, город Новоалтайск, Алтайский край
Дата рождения
20.01.1984
Пол
Мужской
Отец
Кондратьев Юрий Иванович
Мать
Кондратьева (Канаева) Елена Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1984
Отец:
Кондратьев Юрий Иванович
Мать:
Кондратьева Елена Григорьевна
Новоалтайск
, город Новоалтайск, Алтайский край
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