Кондратьев Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Алексей Юрьевич

Кондратьев Алексей Юрьевич

avatar

Место рождения

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

Дата рождения

20.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1984

Отец: Кондратьев Юрий Иванович

Мать: Кондратьева Елена Григорьевна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close