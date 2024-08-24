?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: (Куштынова) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: (Куштынова) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: (Куштынова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Куштынова) Варвара