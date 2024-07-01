Халиуллин Гатаулла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХалиуллин Гатаулла

Халиуллин Гатаулла

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1914

Дочь: Габидуллина (Халиуллина) Рабига Гатауловна

Мать ребёнка: Халиуллина Закия Тухбатулловна

Новое Ермаково, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.