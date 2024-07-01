Халиуллин Гатаулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1914
Дочь: Габидуллина (Халиуллина) Рабига Гатауловна
Мать ребёнка: Халиуллина Закия Тухбатулловна
Новое Ермаково, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно