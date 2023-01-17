Никитин Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: Барскова Мария
Мать ребёнка: не указана
Лихая Пожня, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно