Дорохин Пётр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Пётр Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1913

Дата смерти

23.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1947

Сын: Дорохин Александр Петрович

Мать ребёнка: Дорохина Зинаида Семёновна

Новая, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
23.06.1988
Нижний Саловск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
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