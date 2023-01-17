Дорохин Пётр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1913
Дата смерти23.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1947
Сын: Дорохин Александр Петрович
Мать ребёнка: Дорохина Зинаида Семёновна
Новая, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
23.06.1988
Нижний Саловск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область