Голубничий Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
14.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
09.02.1960
Сын: Голубничий Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно