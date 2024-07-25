Голубничий Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубничий Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
14.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
09.02.1960

Сын: Голубничий Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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