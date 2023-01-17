Михайлова (Заварина) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.03.1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1949
Рождение ребёнка
05.04.1975
Дочь: Малькова Людмила Вадимовна
Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.03.?
Дочь: Цуканова Ирина Вадимовна
Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич
Рождение ребёнка
08.08.?
Сын: Михайлов Дмитрий Вадимович
Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Варвара Вадимовна
Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич