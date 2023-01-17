Михайлова (Заварина) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Заварина) Галина Владимировна

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Место рождения

Телепнево, Истра, Московская область

Дата рождения

11.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1949

Отец: Заварин Владимир Григорьевич

Мать: Заварина Варвара Никитична

Телепнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1975

Дочь: Малькова Людмила Вадимовна

Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.03.?

Дочь: Цуканова Ирина Вадимовна

Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич

Рождение ребёнка
08.08.?

Сын: Михайлов Дмитрий Вадимович

Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Варвара Вадимовна

Отец ребёнка: Михайлов Вадим Юрьевич

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