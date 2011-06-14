Болошов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болошов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1959

Дочь: Антонова Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Болошова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
07.05.1964

Сын: Болошов Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Болошова Раиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болошова Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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