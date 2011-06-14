Болошов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1959
Дочь: Антонова Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Болошова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
07.05.1964
Сын: Болошов Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Болошова Раиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно