Юрьева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Юрьев Поликарп Николаевич
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Августа Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович
Смерть
1975