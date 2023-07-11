Юрьева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Юрьев Поликарп Николаевич

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Юрьев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Августа Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Иванович

Смерть
1975
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