Емельян Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Катерина Емельянова
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Емельянова
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ермола Емельянов
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Емельянова
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Мартинова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно