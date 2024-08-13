Корноухов Прокопий Никитич 02.07.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКорноухов Прокопий Никитич

Корноухов Прокопий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1863

Жена: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

одноштатная Николаевская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1864

Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.09.1866

Сын: Корноухов Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.07.1875

Дочь: (Корноухова) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.11.1880

Дочь: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.10.1882

Сын: Корноухов Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.11.1884

Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
17.09.1887

Дочь: Корвякова (Корноухова) Любовь Прокопьевна

Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.