Корноухов Прокопий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1863
одноштатная Николаевская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1864
Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.09.1866
Сын: Корноухов Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.07.1875
Дочь: (Корноухова) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.11.1880
Рождение ребёнка
06.10.1882
Сын: Корноухов Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.11.1884
Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.09.1887