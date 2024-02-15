Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти24.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ащеулова (Землякова) Мария Афиногеновна
Отец ребёнка: Земляков Финоген Меркулаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1916
Дочь: Землякова Нина Афиногеновна
Отец ребёнка: Земляков Финоген Меркулаевич
Рождение ребёнка
15.08.1922
Сын: Земляков Иван Афиногенович
Отец ребёнка: Земляков Финоген Меркулаевич
Смерть
24.03.1989
Минск, Минск