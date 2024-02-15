Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна

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Место рождения

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

24.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ащеулова (Землякова) Мария Афиногеновна

Отец ребёнка: Земляков Финоген Меркулаевич

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляков Финоген Меркулаевич

Рождение ребёнка
18.02.1916

Дочь: Землякова Нина Афиногеновна

Отец ребёнка: Земляков Финоген Меркулаевич

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1922

Сын: Земляков Иван Афиногенович

Отец ребёнка: Земляков Финоген Меркулаевич

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Смерть
24.03.1989
Минск, Минск

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