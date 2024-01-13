Лебедева (Неронская) Юстина
Место рожденияЛипники, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения01.10.1890
Дата смерти12.09.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890
Отец: Неронский Сильвестр Иванович
Мать: Неронская Людмила
Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
25.09.1923
Сын: Лебедев Ведимир
Отец ребёнка: Лебедев Сергей Сергеевич
Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.07.1926
Сын: Лебедев Лев
Отец ребёнка: Лебедев Сергей Сергеевич
Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
19.08.1930
Дочь: Ершова Галина
Отец ребёнка: Лебедев Сергей Сергеевич
Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1943
Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Похороны
Неизвестно
Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)