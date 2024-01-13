Лебедева (Неронская) Юстина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Неронская) Юстина

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Место рождения

Липники, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

01.10.1890

Дата смерти

12.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890

Отец: Неронский Сильвестр Иванович

Мать: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
25.09.1923

Сын: Лебедев Ведимир

Отец ребёнка: Лебедев Сергей Сергеевич

Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.07.1926

Сын: Лебедев Лев

Отец ребёнка: Лебедев Сергей Сергеевич

Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Ершова Галина

Отец ребёнка: Лебедев Сергей Сергеевич

Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Сергей Сергеевич

Смерть
12.09.1943
Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Похороны
Неизвестно
Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
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