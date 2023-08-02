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Борисов Ефим Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1885

Отец: Борисов Константин Архипович

Мать: Борисова Мария

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Кошелева Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна

хутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)
Государственный Архив Липецкой областиМетрические книги церквей (по уездам). Взято из "Путеводителя по госарихиву Липецкой области", Липецк, 2008Усманского уезда Тамбовской губернии, Ф. 241, 364 ед. х... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Борисов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
29.12.1923

Дочь: Бондаренко Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1927

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Феодосия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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