Борисов Ефим Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1880 и 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1880 и 1885
Отец: Борисов Константин Архипович
Мать: Борисова Мария
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Кошелева Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна
хутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)
Государственный Архив Липецкой областиМетрические книги церквей (по уездам). Взято из "Путеводителя по госарихиву Липецкой области", Липецк, 2008Усманского уезда Тамбовской губернии, Ф. 241, 364 ед. х... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1923
Дочь: Бондаренко Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.1927
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Борисова Феодосия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно