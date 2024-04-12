Огнев Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1918
Дата смерти2011
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1918
Отец: Огнев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Огнев Игорь Константинович
Мать ребёнка: Огнева Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огнева Зоя Алексеевна
Смерть
2011