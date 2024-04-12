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Огнев Константин Михайлович

Место рождения

Алексеевка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.10.1918

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1918

Отец: Огнев Михаил Васильевич

Мать: не указана

Алексеевка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Огнев Игорь Константинович

Мать ребёнка: Огнева Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огнева Зоя Алексеевна

Смерть
2011
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