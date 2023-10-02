Грозовский Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.
Дочь: Грозовская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Грозовская Дарья Исидоровна
Место жительства
1912 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Карасубазарский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно