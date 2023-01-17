Обедиентова Глафира Витальевна
Место рожденияг. Сосновец, Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Дата рождения20.02.1911
Дата смерти06.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сосновец, Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1911
г. Сосновец, Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1940
Место жительства
С 1945 по 1947
г. Жигули, Куйбышевская область РСФСР
Место жительства
По 1991
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.03.1991