Обедиентова Глафира Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обедиентова Глафира Витальевна

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Место рождения

г. Сосновец, Юрьевецкий уезд Костромской губернии

Дата рождения

20.02.1911

Дата смерти

06.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сосновец, Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1911
г. Сосновец, Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1947
г. Жигули, Куйбышевская область РСФСР
Место жительства
По 1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.03.1991
Москва, город федерального значения Москва
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