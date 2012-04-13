(Рахимова) Гульнара Гафуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рахимова) Гульнара Гафуровна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.09.1987

Дата смерти

13.04.2012

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1987

Отец: Рахимов Гафур Зубаирович

Мать: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.04.2012
д.Алмали, Тюльганский район, Оренбургская область, РФ
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
д.Алмали, Тюльганский район, Оренбургская область, РФ
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