(Рахимова) Гульнара Гафуровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1987
Дата смерти13.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1987
Отец: Рахимов Гафур Зубаирович
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2012
д.Алмали, Тюльганский район, Оренбургская область, РФ
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
д.Алмали, Тюльганский район, Оренбургская область, РФ