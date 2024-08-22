Ересько Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ересько Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ересько Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ересько Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ересько Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно