Тимохин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения12.07.1958
Дата смерти05.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958
Отец: Тимохин Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимохина Татьяна Германовна
Рождение ребёнка
25.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимохина Татьяна Германовна
Смерть
05.08.2018