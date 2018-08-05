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Тимохин Павел Иванович

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.07.1958

Дата смерти

05.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958

Отец: Тимохин Иван Иванович

Мать: Тимохина Варвара Васильевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимохина Татьяна Германовна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимохина Татьяна Германовна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
05.08.2018

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