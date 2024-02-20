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Павличенко Георгий Никитович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Павличенко Никита Иванович

Мать: Павличенко Варвара Саввична

Бракосочетание
28.10.1907

Жена: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична

Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: (Павличенко) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична

Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Павличенко Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична

Рождение ребёнка
?.05.1914

Сын: Павличенко Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична

Рождение ребёнка
15.11.1919

Сын: Павличенко Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична

Смерть
Неизвестно

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