Павличенко Георгий Никитович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
28.10.1907
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: (Павличенко) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Павличенко Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична
Рождение ребёнка
?.05.1914
Сын: Павличенко Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична
Рождение ребёнка
15.11.1919
Сын: Павличенко Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична
Смерть
Неизвестно