Степаков Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1927
Дата смерти26.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1956
Сын: Степаков Александр Павлович
Мать ребёнка: Степакова Анна Антоновна
Лемешовка, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
26.04.2010
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область