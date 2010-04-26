Степаков Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаков Павел Алексеевич

Степаков Павел Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1927

Дата смерти

26.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1956

Сын: Степаков Александр Павлович

Мать ребёнка: Степакова Анна Антоновна

Лемешовка, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
26.04.2010
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close