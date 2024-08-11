Литовская (Титова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1891
Рождение ребёнка
27.10.1892
Сын: Литовский Павел Степанович
Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Литовский Василий Степанович
Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1896
Сын: Литовский Михаил Степанович
Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Литовская Параскева Степановна
Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1900
Дочь: Литовская Марина Степановна
Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1902
Сын: Литовский Владимир Степанович
Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно