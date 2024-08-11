Литовская (Титова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовская (Титова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.10.1891

Муж: Литовский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Литовский Павел Степанович

Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Литовский Василий Степанович

Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Литовский Михаил Степанович

Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Литовская Параскева Степановна

Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1900

Дочь: Литовская Марина Степановна

Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1902

Сын: Литовский Владимир Степанович

Отец ребёнка: Литовский Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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