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Худайбердин Няйм

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1928

Дата смерти

?.04.1978

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

1951 г.р.
1955 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Курбангалиев Худайбирде

Мать: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Нурия Няимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Бибинур

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1957

Сын: Худайбердин Наиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
?.04.1978
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