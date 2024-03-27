Худайбердин Няйм
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1928
Дата смерти?.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Курбангалиев Худайбирде
Мать: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Нурия Няимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Бибинур
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1957
Сын: Худайбердин Наиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
?.04.1978