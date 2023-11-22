Попенко Иван Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попенко Иван Прокофьевич

Место рождения

станица Кущёвская, Краснодарский край

Дата рождения

12.04.1912

Дата смерти

29.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Кущёвская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.12.1943

Дочь: Попенко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Попенко Агриппина Кононовна

Станица Кущёвская, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Железная дорога. От осмотрщика вагонов до начальника пункта технического осмотра
Смерть
29.08.1987
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