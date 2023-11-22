Попенко Иван Прокофьевич
Место рождениястаница Кущёвская, Краснодарский край
Дата рождения12.04.1912
Дата смерти29.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1943
Дочь: Попенко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Попенко Агриппина Кононовна
Станица Кущёвская, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Железная дорога. От осмотрщика вагонов до начальника пункта технического осмотра
Смерть
29.08.1987