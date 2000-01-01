Карачев Осип Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачев Осип Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Карачев Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: Карачева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Иван Осипович

Мать ребёнка: Карачева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Макар Осипович

Мать ребёнка: Карачева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачева Мария Осиповна

Мать ребёнка: Карачева Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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